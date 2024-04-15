Работники тюменских СМИ провели субботник в сквере Журналистов

В сквере Журналистов в понедельник прошел субботник, участие в нем приняли специалисты комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, а также представители тюменских телекомпаний, газет, интернет-изданий.

Кисточки, перчатки, краска по металлу и морилка ждали своего часа, об этом позаботилась Служба заказчика по благоустройству Восточного округа.

В 2023-м на лавочках обновили доски, покрыли их льняным маслом. В этом году на сосновые брусья необходимо было нанести слой защитного покрытия, чтобы сохранить внешний вид дерева - отказались от яркой краски в пользу морилки цвета "палисандр".

20 апреля в Тюмени состоится общегородской субботник. Подать заявку на участие в городском субботнике может каждый тюменец:

- Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа: 35-34-74, 8-919-920-07-30;

- Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа: 51-02-77;

- Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа: 20-90-93; 20-63-75; 20-25-07;

- Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени: 43-61-92, 43-23-89.