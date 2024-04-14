Губка для мытья посуды может навредить здоровью

Специалисты рекомендуют менять губку чаще, чтобы не навредить здоровью. - Ее можно почистить. Налейте в тазик литр горячей воды и растворите в ней одну столовую ложку соды. Погрузите туда губку и дайте постоять минут 20. Потом хорошенько простирайте и ополосните под струей проточной воды, - поделилась домохозяйка Лилия Макарова.

Рспотребнадзор предупреждает, кухонная губка для мытья посуды может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза, и содержать более 362 вида бактерий, вызывающих сильные инфекционные заболевания. Исследования показали, что в 77% кухонных губок содержатся колиформные бактерии, приводящие к острым кишечным заболеваниям, а в 18% губок обнаружили стафилококковые бактерии, сообщает Мегатюмень.