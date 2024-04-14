Можно ли избежать наследственной гипертонии

Гипертония - часто встречающееся наследственное заболевание. Врачи-кардиологи обращают внимание на то, что нужно знать свою родословную, чтобы понимать фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но не для того, чтобы готовиться к чему-то неотвратимому, чтобы контролировать состояние и управлять рисками.

"Есть разница между наследственным заболеванием и наследственной предрасположенностью. А еще есть многофакторные заболевания, например, атеросклероз – поражение сосудов холестериновыми бляшками. В основе этого недуга - нарушение обмена холестерина, которое развивается в результате аномалий генов, участвующих в липидном обмене. Это может быть обусловлено одной мутацией в гене рецепторов липопротеинов низкой плотности. В результате повышенного уровня "плохого холестерина" у человека рано образуются холестериновые бляшки. Но еще развитие атеросклероза может быть связано со множеством генов, когда все вместе они повышают риск появления холестериновых бляшек в сосудах в сочетании с факторами внешней среды: курением, нарушением диеты, малоподвижным образом жизни", - пояснила врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Наталья Антипина.

Чтобы избежать гипертонии, необходимо следить за питанием, отказаться от вредных привычек и предупреждать развитие болезни, а значит, регулярно обследоваться у врача, сообщает АиФ-Тюмень.