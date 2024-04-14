Около 100 млрд. рублей потратили тюменцы в магазинах

09:21 14 апреля 2024
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За январь-февраль 2024 года общий чек составил 99 млрд 654,2 млн рублей. Он на 21,8% больше, чем год назад. В Уральском федеральном округе это самый высокий показатель динамики, по сравнению с общероссийским (10,7%) он выше в два раза, сообщает Тюменьстат.

По динамике розницы Тюменская область на третьем месте в России. Выше показатели в Ростовской области (25,4%) и республики Ингушетия (22,2%). В УрФО на втором месте ЯНАО (15%), на третьем – ХМАО-Югра (11%). В среднем в федеральном округе он составил 12,5%.

В январе оборот розничной торговли в Тюменской области оценен в 49 млрд 457,2 млн рублей, в феврале – 50 млрд 197,1 млн рублей. Годом ранее он превышал 39 млрд рублей.

Традиционно основные траты приходятся на непродовольственные товары – 51 млрд 390,1 млн рублей за два месяца 2024 года. На продукты, напитки и табачные изделия в этот же период жители потратили 48 млрд 264,1 млн рублей. Прирост за год составил 24,1% и 17,7% соответственно, сообщает Вслух.ру.

Теги: расходы , Тюменьстат
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