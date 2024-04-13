О пользе бани рассказали тюменцам

Походы в баню улучшают кровообращение в организме. При этом через пот выводятся токсины, а высокая температура способствует расслаблению мышц и снижению стресса. Все это в совокупности улучшает состояние кожи.
После того, как человек некоторое время провел в бане, у него начинает ускоряться сердцебиение из-за повышенной температуры, и, как следствие, расширяются сосуды. Благодаря этому происходит насыщение тканей организма кислородом.
– Регулярные походы в баню способствуют активизации работы иммунной системы. Повышенная температура стимулирует обменные процессы в организме, что делает его более устойчивым к инфекциям и заболеваниям, – отметил эксперт компании "КаминДом" Александр Миронов.
Баня имеет и противопоказания. В первую очередь это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, так как в бане поддерживается высокая температура. Посещение бань не рекомендовано в том числе тем, кто страдает от онкологических заболеваний, и беременным женщинам.
Чтобы получить оздоровительный эффект и не навредить своему здоровью, врач советует придерживаться нескольких правил. Первое – ограничить время нахождения в парилке максимум до 15 минут за один подход. Во-вторых, необходимо носить шапочку, чтобы обезопасить голову от перегрева. Также важно пить много воды, чтобы предотвратить обезвоживание, сообщает Тюменская область сегодня.
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