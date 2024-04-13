Предприятия Тюмени наращивают компетенции

Страны СНГ все чаще отправляют высокотехнологичное газотурбинное оборудование на ремонт в Тюмень. - Обмен визитами с белорусской стороной продолжает приносить результаты, - говорит генеральный директор завода "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - На днях у нас впервые побывал представитель одной из крупнейших белорусских генерирующих компаний. Предмет договора - ремонт газотурбинного оборудования. В этой сфере Тюмень стала основным партнёром Беларуси. Кроме того, сейчас на ремонте находится газотурбинное оборудование из Казахстана.

На заводе не исключают выхода со своими услугами по ремонту газотурбинного оборудования на рынки других дружественных стран. - Мы видим, что предприятия нефтегазового кластера все активнее выходят в том числе и на внешние рынки.

Потребность в ремонте газотурбинных двигателей сейчас велика. Ведь раньше все эти зарубежные двигатели отправляли на ремонт западным производителям, сегодня такой возможности нет. Зато есть возможность улучшить свои компетенции, что мы и видим на примере тюменского завода "Базовое машиностроение", - говорит руководитель ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области