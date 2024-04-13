Как бороться с апатией, рассказала эксперт

Апатия может возникнуть на фоне переутомления, чрезмерной эмоциональности или выгорания. Также причиной появления этого недуга могут быть более серьезные заболевания.

Как отмечает врач китайской и классической медицины Ирина Старкова, ухудшение настроения и пребывание в состоянии тоски и печали происходит из-за недостаточного поступления кислорода в ткани организма. Также на это влияет нарушения кровотока.

– Если мы посмотрим на человека, который находится в состоянии депрессии, мы заметим, что у него опущены плечи и шея. Легкие начинают работать хуже из-за того, что полного вдоха не происходит и кислород не поступает в ткани, – поделилась эксперт.

Именно поэтому для восстановления нормального состояния организма в данном случае будут крайне эффективны дыхательные техники и массаж определенных точек. Важно отметить, что человек способен выполнить их самостоятельно, не прибегая к помощи со стороны.

– Если вы понимаете, что настроение начинает ухудшаться, начните заниматься дыхательными практиками. Даже просто сделав глубокий вдох, расправив плечи - вы почувствуете, как состояние начинает улучшаться. Энергии прибавится, настроение поднимется! – советует Ирина Старкова.

Также, чтобы взбодриться, можно выполнять следующие упражнения. Необходимо напрячь все пальцы и оттопырить большой. Далее требуется на протяжении трех минут перемещаться быстрым шагом, при этом размахивая руками. Таким образом, за счет этой техники вы начнете делать более глубокие вдохи, что активизирует работу легких и насытит кровь кислородом, сообщает Тюменская область сегодня.