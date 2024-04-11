Тюменские писатели подпишут детские открытки участникам СВО

В детской библиотеке имени Лагунова 12 апреля пройдёт благотворительная акция "Послания добрых сердец". Тюменские писатели подпишут открытки, нарисованные юными тюменцами для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, чтобы поздравить их с Днем Победы, сообщает депкультуры ТО.

Над эскизами открыток трудились воспитанники школы искусств "Гармония". Под руководством педагога Ольги Суворовой ребята 6-14 лет нарисовали смелых воинов, вставших на защиту Отечества. Дизайнеры Менделеевки превратили детские рисунки в почтовые карточки. Уникальные открытки подпишут писатели Леонид Иванов, Анатолий Омельчук, Антонина Маркова, Наташа Корсак и другие, а также представители инклюзивного литературного клуба "Музыка слова".

19 апреля открытки вместе с гуманитарным грузом отправятся в тюменский батальон "Ермак", который находится в зоне проведения специальной военной операции.