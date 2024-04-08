Школьникам в Кадровом центре "Работа России" рассказали о жизни геологов

Профессиональный праздник в выходные отметили геологи. О том, чем в своей работе ежедневно занимаются эти "кладоискатели", сокровище которых не абстрактный сундук с деньгами, а огромное месторождение, рассказали 8-классникам 69-й школы города Тюмени в Кадровом центре "Работа России". Встреча с ребятами прошла в рамках профориентационного проекта "Календарь профессий".

О сложном быте специалистов-геологов поведала старшеклассникам ведущий профконсультант Дарья Спожакина. Она предостерегла ребят от погони за высокой зарплатой, упомянув о том, что представители этой профессии – первые, кто появляется на месте будущего месторождения. Им приходится жить и работать в непростых климатических условиях, вдали от дома и привычных благ цивилизации. "Если северная романтика для вас, а вахтовые условия работы не пугают – вы можете смело поступать на специальности нефтегазовой отрасли и успешно работать", – добавила в заключение Дарья.

Помимо модуля "Нефтегазовое дело" школьникам рассказали о профессиях медицины, химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и общественного питания. От профконсультантов Кадрового центра ребята узнали о том, специалисты каких профессий трудятся в той или иной отрасли, где и как эти профессии можно получить и на какую заработную плату рассчитывать в будущем.

В процессе каждого посещения школьниками Кадрового центра ребята не только узнают новое о профессиях и вариантах дальнейшего обучения, но и проходят профориентационное тестирование. По его итогам часть детей с удивлением для себя узнает о своих личностных профессиональных склонностях, а другая часть только убеждается в правильности ранее намеченного пути.

"С будущей профессией я довольно давно определился. Хочу быть водителем-дальнобойщиком. Тест показал, что мой тип "Человек-техника", и это совпадает с моим желанием. Учиться хочу пойти на машиностроительную специальность, так как в поездках на дальние расстояния разбираться в машине будет нужно", – поделился своими мыслями 8-классник Максим.

Записаться на профориентационное мероприятие может любая школа города или района. Сделать это можно по телефону сектора по развитию карьеры и профессиональных навыков: 8 (3452) 27-31-18, доб. 520, 524, 517.