Тюменцам не стоит забывать о регистрации своего имущества

Тюменцам напомнили о необходимости регистрации своего имущества. Это позволяет решить 4 задачи, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Тюменской области:



1. Защита имущественных прав, если они будут нарушены со стороны третьих лиц. Если земельный участок может быть самовольно занят соседями (поставили хозпостройки или сдвинули забор и прочее).

2. В случае, если будет осуществляться выкуп для государственных или муниципальных нужд – собственник сможет претендовать на соответствующие возмещение, которое предусмотрено законом.

3. В случае чрезвычайных ситуаций – возмещение каких-либо социальных выплат возможно только тогда, когда собственник законодательно установлен.

4. Возможность передавать и получать имущество по наследству в том случае, если права зарегистрированы в ЕГРН, рассказали МегаТюмени.