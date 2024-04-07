Тюменцам не стоит забывать о регистрации своего имущества

19:21 07 апреля 2024
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Тюменцам напомнили о необходимости регистрации своего имущества. Это позволяет решить 4 задачи, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Тюменской области:

1. Защита имущественных прав, если они будут нарушены со стороны третьих лиц. Если земельный участок может быть самовольно занят соседями (поставили хозпостройки или сдвинули забор и прочее).
2. В случае, если будет осуществляться выкуп для государственных или муниципальных нужд – собственник сможет претендовать на соответствующие возмещение, которое предусмотрено законом.
3. В случае чрезвычайных ситуаций – возмещение каких-либо социальных выплат возможно только тогда, когда собственник законодательно установлен.
4. Возможность передавать и получать имущество по наследству в том случае, если права зарегистрированы в ЕГРН, рассказали МегаТюмени.

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