ГИБДД Тюменской области призывает подготовиться к сезону электросамокатов

Руководитель Госавтоинсекции Тюменской области Андрей Миллер призвал тюменцев повторить правила езды на электросамокатах до начала работы сервисов проката. В этом году кикшеринговые кампании планируют открыть сезон работы с 15 апреля.

Есть время вспомнить, где можно ездить на электросамокатах и ПДД. - Дети до 18-ти лет не могут пользоваться сервисом проката электросамокатов, - отметил Андрей Миллер, - однако многие школьники в прошлом году стали участниками ДТП именно на прокатных электросамокатах, зачастую сами родители оплачивали поездки со своих аккаунтов.В 2023 году в Тюменской области произошло 194 ДТП с участием электоросамокатчиков, ранен 201 человек. Большинство этих аварий произошло в Тюмени. Основной причиной таких аварий стало пересечение проезжей части по пешеходном переходу не спешившись, а также проезд проезжей части в местах пересечения с тротуарами, сообщает ГИБДД Тюменской области.