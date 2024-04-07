Агроном дал советы по обрезке плодовых деревьев весной

В обрезке плодовых деревьев весной обязательно нужно ориентироваться на погоду. При низких минусовых температурах есть вероятность того, что деревья не перенесут заморозков. Не менее опасна и обрезка после начала сокодвижения: дерево будет "плакать" и долго заживлять раны, - рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

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Перед обрезкой нужно проверить инвентарь. Все инструменты должны быть продезинфицированы и заточены. Для тонких веток подойдут садовые ножницы либо секаторы, для более крупных - сучкорез или пила для сучьев.

У молодых саженцев, которые еще не плодоносят, обрезают только больные и поврежденные ветки, а также те, которые загущают крону и конкурируют со скелетными ветвями.

"Поздняя обрезка косточковых деревьев чревата камедетечением, в результате которого они сильно слабеют и могут поражаться различными опасными инфекциями. Поэтому в конце весны можно обрезать плодовые деревья только в экстренных случаях, - говорит агроном. - Ветки, которые удаляются полностью, у большинства культур обрезаются "на кольцо", то есть без оставления пеньков. Сначала такие ветки надрезаются снизу, а затем аккуратно сверху, такой порядок позволит минимально травмировать кору. Старайтесь при обрезке не задевать почки".

Нужно уделить внимание сломанным ветки, поросль и побеги возле штамба, переплетающиеся, близкорасположенные и свисающие ветви, сообщает АиФ-Тюмень.