Открытые лекции по управлению проектами могут посетить тюменцы

С 10 апреля по 19 мая в "Конторе пароходства" на конкурсе "Факультет создателей" пройдет серия бесплатных лекций о создании прогрессивных проектов. Федеральные и региональные наставники расскажут о планировании, сметах, продвижении и взаимодействии с городом. Вход по регистрации на официальном сайте конторапароходства.рф или в сообществе ВКонтакте "Контора пароходства".

Участников ждут воркшопы, консультации, питчинг и лекции для всех желающих.

10 апреля состоится лекция руководителя отдела специальных проектов Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина и проекта "Территория авангарда" Ларисы Пискуновой. На событии "Город как пространство диалога" эксперт расскажет о городском активизме, взаимодействии и специфике работы с городским пространством.

16 апреля куратор Музейного центра "Площадь Мира" в Красноярске Оксана Будулак проведет лекцию "Заведующий всем: как перестать фрустрировать и полюбить сметы" об этапах работы над культурным проектом.

23 апреля PR-директор мультицентра "Контора пароходства" Юлия Киселева поделится, где искать свою аудиторию и что делать, чтобы о проекте услышали на лекции "Зачем проекту PR? Бесплатные и платные методы продвижения".

7 мая директор "Конторы пароходства" Юлия Саначина расскажет о типах сотрудничества, необходимых для привлечения финансирования в проект.

14 мая художница, сооснователь Ассоциации арт-резиденций России и куратор арт-резиденции "Выкса" Кристина Горланова на лекции "От идеи к проекту" поделится опытом, как проверить жизнеспособность проекта на каждом этапе реализации.

Завершающим этапом образовательной программы "Факультет создателей" станет питчинг проектов, на котором финалисты смогут получить финансовую поддержку своей идеи на сумму до 150 000 рублей, сообщает Мой-портал.ру.