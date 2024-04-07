Благотворительный счет "Победа" действует в Тюмени

Тюменцы могут перечислить дневной заработок на счет "Победа". В городе действует благотворительный счет "Победа", перечисленные средства направляют нуждающимся пожилым людям. Материальная помощь направляется на покупку необходимых вещей, продуктов питания, предметов обихода, бытовой техники и т.д. Кроме того, деньги идут на подарки юбилярам, сообщает Вслух.ру.
Городской совет ветеранов обращается к коллективам, профсоюзам, обычным гражданам с просьбой поддержать нуждающихся и перечислить дневной заработок. Информация о распределяемых суммах публикуется на официальном сайте https://www.tyumen-city.ru/informacii/pobeda/. Благотворители также могут связаться по телефону 29-76-47 или позвонить в контакт-центр администрации города: 45-15-20.
Реквизиты благотворительного счета "Победа":
ПОЛУЧАТЕЛЬ - Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда.
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с № 40703810267100036222
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
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