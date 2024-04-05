В скверах Железнодорожников, Равновесия и Школьном установлено 55 новых камер видеонаблюдения

10:31 05 апреля 2024
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Ростелеком" в Тюмени запустил в эксплуатацию еще 55 камер в скверах Железнодорожников, Равновесия и Школьном, тем самым расширив зону видеонаблюдения.Цифровые контролеры помогут следить за безопасностью горожан и сохранностью объектов, сообщают в пресс-службе компании. 

Четкость изображений и угол обзора устройств позволяют определить и проанализировать происходящие события. До конца года "Ростелеком" планирует смонтировать в Тюмени еще 400 камер видеонаблюдения на 40 объектах — парках, площадях и скверах.

В компании рассказали, что записи с камер в режиме реального времени передаются по защищенным высокоскоростным каналам связи в единый центр обработки данных системы видеонаблюдения Тюменской области. Там полученный видеопоток обрабатывается с использованием модуля аналитики для идентификации лиц, подсчета количества людей в кадре, анализа их поведения, а также обнаружения предметов, оставленных без присмотра.

"Видеонаблюдение служит важным инструментом для обеспечения безопасности граждан и их имущества. В настоящее время всего к региональной системе видеонаблюдения подключено более 5 500 камер, каждая из которых, в случае происшествия, позволяет оперативно идентифицировать правонарушителей", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

 

 

 

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