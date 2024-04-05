Мария Львова-Белова дала ряд поручений по итогам съезда уполномоченных по правам ребенка

Выработать алгоритмы работы с семьями, в которых проживают дети с зависимостями, представить варианты решения жилищных вопросов многодетных и молодых семей, а также разрешения семейных споров. Такие поручения дала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время закрытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам детей в Тюмени 4 апреля.

Впервые уполномоченные и представители федеральной власти на съезде обсуждали новые инструменты решения жилищных вопросов семей с детьми. Львова-Белова отметила, что институт уполномоченных должен сформулировать конкретные предложения:

Мы с вами должны выйти на конкретные предложения. Я для себя отметила следующие – земельные участки и возможность трансформировать форму поддержки семей. Дорогостоящая инфраструктура, земельные участки, которые затем продаются, как это все можно видоизменить. Может быть с дополнительной помощью, новыми предложениями. Нужно пообщаться с органами власти, общественностью. Мы все это будем запрашивать для встречи с президентом.

По предложению аппарата уполномоченных в Тюменской области создана Федеральная стажировочная площадка на базе областного центра реабилитации и профилактики. Здесь создадут семейный корпус для алко- и наркозависимых. Детские омбудсмены встретятся на площадке центра в сентябре 2024 года. "Трехдневная стажировочная площадка даст возможность и специалистам показать, как это работает, и свой алгоритм внутри региона выстроить. Мы с вами начнем работать по этой теме гораздо раньше", - отметила Львова-Белова.

Алгоритм по семейным спорам будет представлен экспертами через две недели.

Участники XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка отметили положительный опыт тюменского региона в выстраивании конструктивного диалога между властью и НКО, негосударственными организациями. Многие взяли на вооружение методики работы центра "Семья". По итогам съезда уполномоченные из 80 регионов страны, получившие за два дня большой опыт общения, обмена практиками, составят свой план по работе с семьями.