Рейтинг муниципальных библиотек возглавила библиосистема Ишима

В 2023 году специалистами Ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области был запущен рейтинг муниципальных образований Тюменской области по результатам деятельности общедоступных муниципальных библиотек "БиблиоТОП".

Информация о работе библиотек Тюменской области по показателям для рейтинга "БиблиоТОП" формировалась в течение года на основании ежеквартально предоставляемых отчетов специалистам Ресурсного центра. Деятельность муниципальных библиотек Тюменской области оценивалась по 10 показателям: это участие в профессиональных конкурсах для специалистов библиотек, участие в грантовых конкурсах, повышение квалификации специалистов библиотечной системы, участие в профессиональных и сетевых мероприятиях общероссийского и регионального уровня, методическая деятельность библиотек, медийная активность библиотеки, реализация проекта "Пушкинская карта" и организация мероприятий по привлечению детей и подростков к книге и чтению на базе муниципальных библиотек. Максимальный балл по всем показателям: 50.

Специалисты Ресурсного центра подвели итоги рейтинга за 2023 год и выявили пять лучших муниципальных образований. Лидирует библиотечная система города Ишима: 45 баллов. Специалисты библиотек города Ишима являются победителями профессиональных конкурсов всероссийского и регионального уровня, более 27 заявок было подано ими для участия в грантовых конкурсах, из них 10 – проекты-победители грантовых конкурсов. На втором месте – библиотечная система города Тюмени: 43 балла, далее одинаковое количество баллов у библиотек Вагайского района, Голышмановского городского округа и Казанского района: 38 баллов.

Рейтинг проводился с целью выявления лучших практик и повышения качества библиотечно-информационного обслуживания населения в общедоступных муниципальных библиотеках Тюменской области. Организатором рейтинга является Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева".