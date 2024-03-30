Тюменские автоинспекторы контролируют пешеходные переходы

В Тюменской области автоинспекторы взяли под особый контроль пешеходные переходы. Планируется проведение рейдов на нерегулируемых пешеходных переходах, где ранее уже случались наезды на людей.

В этом году в Тюменской области на пешеходных переходах произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 53 ранены. Большинство этих аварий случились в Тюмени.

Для предотвращения наездов на пешеходов сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами и общественностью проводят профилактические акции. Пешеходам объясняют, что перед началом перехода нужно обязательно убедиться, что все водители их пропускают, только после этого идти через дорогу.

Водителей, которые не пропускают людей на пешеходных переходах, привлекают к административной ответственности. Штраф за это нарушение составляет от 1500 до 2500 рублей, если водитель ранее уже допускал подобное нарушение, ему назначают максимальное наказание, сообщает ГИБДД Тюменской области.