Тобольское ПАТП гордится трудовой династией Панюшкиных

Трудовая династия Панюшкиных — гордость тобольского Пассажирского автотранспортного предприятия. Общий стаж династии Панюшкиных-Федоровых-Копотиловых-Табанаковых — более 168 лет.

Владимир Панюшкин, глава династии, работать начал с двенадцати лет, участник трудового фронта. За 37 лет был и механиком колонны, и водителем автобуса, автоэлектриком, вулканизаторщиком, бригадиром-наставником. Его избирали в Городской Совет трудящихся и председателем профкома. Имел множество наград, в том числе орден "Знак Почета", носил звание Ветерана труда.

Его жена Валентина Панюшкина (Федорова) более 27 лет проработала инспектором отдела кадров. проводила большую общественную работу, организовывала субботники, культурно-массовые мероприятия. Награждена медалью "Ветеран труда".

Их сын Константин пришел работать в Тобольское ПАТП в 1981 году. Трудовой путь начал с работы автослесаря, потом – водитель такси, водитель автобуса регулярных городских маршрутов. Сейчас работает контролером. На предприятии, помимо родителей, трудились его бабушка, братья, сестры, дяди. Один из них — Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Степанович Федоров. "За 41 год работы было многое: и взлеты, и падения, но предприятие, которое тесно вошло в жизнь всей нашей семьи, с которым я вместе рос, становился на ноги, теперь и мой второй дом", — рассказал Константин Панюшкин.