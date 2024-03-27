Прихожане нижнетавдинского храма плетут сети для бойцов СВО

В Нижнетавдинском районе прихожане Храма Святой Троицы с начала марта с благословения настоятеля протоиерея Вячеслава Белогубова участвуют в проекте "Мастера маскировки на все 100". Инициатива стала победителем специального конкурса грантов Губернатора Тюменской области.

В свободное от службы время прихожане плетут маскировочные сети в трапезной части здания. Материалы прихожанам предоставляет комплексный центр социального обслуживания населения.

"Хочется поблагодарить всех, кто участвует и оказывает посильную помощь участникам СВО. Сами мы не можем готовить снаряды, но в наших силах позаботиться о маскировке наших ребят. Добрые люди каждый день приходят, плетут сети, прилагая усилия во славу Божию и Отечеству на пользу", - отметил Белогубов.