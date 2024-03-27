Главы новых филиалов центра "Воин" в Тюмени получили именные знамена

В Тюмени состоялся ритуал передачи именных знамен в новые филиалы центра "Воин". Символ мужества, чести и связи поколений директорам десяти новых отделений организации вручил председатель правления центра, Герой ЛНР, кавалер ордена Мужества, казачий генерал Виктор Водолацкий.

"Совсем скоро инструкторы на своих территориях начнут работать с молодежью. Уверен, они воспитают достойных наследников поколения победителей, которому предстоит строить будущее России – независимую и сильную страну", – подчеркнул Водолацкий.

Первые 100 инструкторов новых региональных отделений Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" завершили профессиональную подготовку. В ближайшее время они приступят к работе в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской областях, Камчатском крае, в Якутии, Чувашии, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Церемония передачи знамен прошла на Исторической площади. Участники возложили венки и цветы к мемориалу "Вечный огонь".