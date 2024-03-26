Для будущих инструкторов центра "Воин" в Тюмени организовали интенсив "Наставники специального назначения"

Интенсивом "Наставники специального назначения" в Тюмени завершается обучение первого потока обучения руководителей и инструкторов будущих филиалов Центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи "Воин" в десяти регионах РФ.

Сессия проходит до 29 марта, перед инструкторами выступят федеральные эксперты, в том числе политологи, чиновники, журналисты и участники СВО. Приветствуя участников интенсива, губернатор Александр Моор отметил, что у регион готов делиться своим опытом военно-патриотического воспитания молодежи и внимательно изучает опыт других регионов, перенимая себе лучшие практики.

Председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что Тюменский филиал центра является одним из лучших в стране. Руководитель Игорь Ревякин и инструкторы болеют за поставленное дело, отдают свою душу, сердце каждому ребенку. "И вообще в Тюменской области создана уникальная система работы с последующим поколением. Эту систему необходимо внедрять в каждом регионе", - подчеркнул он.

Водолацкий почеркнул, что общество имеет запрос на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, это важно для развития государства. Задача центру от президента РФ, по решению которого он и был создан, — воспитание патриотов, которые станут фундаментом будущего страны.

Первые филиалы "Воина" открылись в мае 2023 года в Татарстане, Чечне, Калмыкии, Бурятии, Хабаровском крае, на Кузбассе, в Белгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, на Ямале и в ДНР. В них более 16 тысяч курсантов уже прошли обучение по 8 направлениям, в том числе тактической медицине, инженерной и огневой подготовке, управлению БПЛА. В ближайшее время откроются еще 10: в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, Чувашии, Муромской, Волгоградской областях, Якутии, на Камчатке и Сахалине.