Модульные отделения почты появятся в тюменских школах

В 13 селах Тюменской области установят почтовые отделения по технологии быстровозводимых конструкций. Так, в с. Беркут Ялуторовского района и д. Малая Зоркальцева Тобольского района проведут ремонт ветхих зданий. Модульные почтовые отделения появятся в с. Бескозобово, с. Староалександровка, п. Новоселово, с. Второвагайском, п. Огнево и других, сообщает пресс-служба Почты России.

"Впервые мы в таком количестве возводим быстровозводимые конструкции для сельских отделений. На сегодня определены точные адреса для установки модульных сооружений почты. Мы уже завершили процесс согласования площадок для размещения и благодарим руководителей сельских и муниципальных образований за сотрудничество и помощь в выделении земельных участков под этот проект. Почтовые отделения приобретут новое качество, функциональность и внешний вид", — сказал директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Быстровозводимое здание сельского почтового отделения равноценно городскому и оказывает необходимый перечень услуг: прием и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, а также финансовые операции, включая выплату пенсий и прием платежей, в том числе за коммунальные услуги, телефон и Интернет. Для этого в нем есть кассовый терминал, компьютер, а также вспомогательная оргтехника. В зависимости от территории обслуживания и численности жителей размер модульных строений может варьироваться — 25 кв. м или 42 кв. м, - сообщает Тюменская линия.