Голышмановские водопроводчики открыли строительный сезон

Первый контракт водопроводчики исполнят в Аромашевском районе. - Бестраншейным методом прокладываем долговечные полиэтиленовые трубы, не вскрывая поверхность почвы - быстро и удобно, - рассказывает оператор локатора горизонтального направленного бурения ООО "Голышмановотеплоцентр" Игорь Федоров. - Применяем эту технологию уже больше десятка лет при монтаже сетей водоснабжения. Моя задача – контролировать движение бура со встроенным датчиком внутри грунта при прокладке коммуникаций. Наблюдаю за этим на экране локационной установки. От меня зависит точность и глубина прокола навигатором, а также безопасность всего процесса бурения.

В Голышмановском округе у местных коммунальщиков на обслуживании свыше 6600 потребителей воды. За последние пять лет их количество увеличилось вдвое. В прошлом году подключили воду к 124 домам, на этот сезон – уже почти 40 заявок от населения, - сообщает КП-Тюмень.

- Приобрели уже четвертый навигатор зарубежного производства, прежние вышли из строя из-за интенсивности работы, много тянем водопроводов, - сообщил Игорь Федоров.