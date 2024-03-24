Исторический бренд будут развивать в Тобольске

Бренд, базирующийся на истории купечества, планируют развивать в Тобольске. "Сегодня было бы правильно объединить усилия предпринимателей, чтобы помимо решения вопросов по реализации проектов создавать один туристический продукт "Тобольск купеческий". Будем продавать его туроператорам. Наша задача - запустить проекты максимально синхронно, чтобы турист получил комплексный продукт", - добавила директор департамента экономики администрации города, Зухра Исимбаева.

В 2024 году стартуют речные прогулки по Иртышу. В них будет отражена связь с купечеством. Известно, что раньше в городе было семь пристаней, они были созданы купцами для реализации коммерческой деятельности, - сообщает Тюменская линия.

Инвестиционный проект, связанный с организацией теплоходных прогулок на Иртыше, реализует ООО "Тюмень — траст". Сейчас организация регистрирует подразделение в Тобольске. "Компания приобрела для своих нужд теплоход, занимается ремонтно-восстановительными работами. Это особый, красивый дизайн-проект", — поделилась Зухра Исимбаева.