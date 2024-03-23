Врач рассказала о пользе минеральной воды

О минеральной воде местных источников рассказала главный врач ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр" Джинна Лебедева.

– Минеральная вода – это натуральный ресурс из подземных источников. Она обладает лечебными свойствами за счет содержания в ней полезных биологически активных компонентов и особенностей минерального состава.

Хлоридно-натриевую воду можно рекомендовать людям при заболеваниях желудочно-кишечного тракта – это, в частности, хронические гастриты с пониженной и нормальной секреторной функцией, болезни кишечника, печени, поджелудочной железы, а также при нарушениях обмена веществ, почечной патологии.

В целом можно сказать, что польза употребления минеральной воды определяется ее уникальным химическим составом. Так, для людей, страдающих анемией, будет незаменимой вода, в состав которой входит железо. Воду с высоким содержанием йода показано потреблять людям с заболеваниями щитовидной железы. Для нормализации артериального давления можно использовать воду, содержащую натрий. А вот при мочекаменной болезни показано употребление гидрокарбонатной воды, - сообщает Тюменская область сегодня.