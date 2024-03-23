В каких отраслях проще найти работу в Тюменской области

В службе занятости Тюменской области заявлено 21 тыс. 502 вакансии. Каждое седьмое предложение касается сферы строительства, где требуется 3 тыс. 59 специалистов. Примерно каждое десятое – в обрабатывающих производствах, здесь готовы принять 2 тыс. 207 работников. На третьем месте по популярности - образование, в данной сфере открыто 2 тыс. 69 вакансий.

Немногим меньше предложений в транспортировке и хранении (1 тыс. 982 вакансии), в сельском и лесном хозяйствах, рыбоводстве и рыболовстве (1 тыс. 899), торговле и ремонте транспорта (1 тыс. 807).

В направлении "Госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" есть 1 тыс. 740 вакантных мест. Еще 1 тыс. 477 – в области здравоохранения и социальных услуг.

С начала года, по данным департамента труда и занятости населения на 1 марта, состоят на учете 3 тыс. 699 соискателей, в том числе 2 тыс. 402 – безработных. Исходя из статистики, на соискателя приходится шесть вакансий, на безработного – практически девять, - сообщает Вслух.ру.