Тюменские автоинспекторы возьмут на контроль "самокатчиков" и велосипедистов

С начала весенне-летнего сезона автоинспекторы начнут привлекать к административной ответственности за нарушение ПДД велосипедистов и электросамокатчиков.

Самым частым нарушением ПДД среди велосипедистов и людей на электросамокатах является пересечение проезжей части по пешеходному переходу не спешившись. Это же нарушение является основной причиной ДТП с этими участниками дорожного движения.В летний сезон 2023 года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности около тысяч электросамокатчиков в Тюмени. В этом году профилактическая работа с ними уже проводится в школах, профессиональных учебных заведениях.

В рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения" изготовлены более 20-ти тысяч памяток по дорожной безопасности велосипедистов и людей на СИМ, в том числе для детей. Они будут вручаться участникам движения волонтерами на перекрестках, бульварах, парках, на велодорожках, сообщает ГИБДД Тюменской области.