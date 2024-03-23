Тюменские медики продолжают бороться с онкологией

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Тобольска отмечает снижение смертности от злокачественных новообразований и повышение выявляемости онкологии на ранних стадиях.

Открытый в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в начале 2020 года на базе тобольской Областной больницы № 3, ЦАОП ежегодно расширяет спектр лечения химиотерапевтическими препаратами. Центр обслуживает пациентов Тобольска и района, а также жителей Уватского и Вагайского районов - более 161 тысячи человек. Помимо врачей-онкологов для консультации пациентов привлечены уролог, невролог, терапевт, кардиолог и хирург.

Благодаря реализации проекта по диспансеризации, в стационаре осмотрено уже две тысячи пациентов. У половины выявлены подозрения на различные заболевания, в том числе предраковые у 218 человек. Дообследования подтвердили злокачественные новообразования у 16 пациентов. Проект позволил обнаружить заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение с положительным исходом, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).