Тренинг по психологической поддержке для жен участников СВО проведут в Тюмени

Психологический тренинг для жен участников спецоперации под названием "Мои сильные стороны" 22 марта проводят активисты "Молодой Гвардии".

Тренинг начнется в 18:00 в Штабе общественной поддержки. Интенсив проведет опытный психолог и песочный терапевт Ольга Шестакова. Она поможет участницам глубже понять и развить свои сильные стороны личности. Программа тренинга предусматривает практические упражнения на выявление и использование личных ресурсов для построения позитивного самовосприятия и нахождения внутренней опоры в сложных жизненных ситуациях.

"Мы верим, что каждая женщина обладает уникальным набором сильных сторон, которые могут стать ключом к успешному преодолению жизненных испытаний. Наша цель – помочь участницам тренинга осознать и активизировать эти качества", – сказала руководитель проекта для жен участников СВО "Наша Опора" Ангелина Лупушор.

"Мы часто работаем с семьями участников специальной военной операции и знаем, с каким множеством вызовов они сталкиваются. Проект "Наша Опора", в рамках которого проводятся тренинги для жен участников СВО, создан как раз для того, чтобы их поддержать", — сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Участие в тренинге бесплатное. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться, написав в любую из социальных сетей "Молодой Гвардии" или позвонив по номеру +73452798743.