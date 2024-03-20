"Корзины добра" для сбора гумпомощи участникам СВО установили в Голышманово

18:00 20 марта 2024
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В маркетах поселка Голышманово появились "Корзины добра" для помощи участникам СВО, благотворительную акцию проводят местные волонтеры.

Продукты из корзин добровольцы доставят в зону проведения спецоперации. Для отправки на передовую они советуют покупать сгущенное молоко, тушенку, рыбные и овощные консервы, паштеты, печенье, конфеты, чай, кофе, макаронные изделия и иные продукты с длительным сроком хранения.

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