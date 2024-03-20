Семейный юбилей на Ямале: награда за крепкий брак

Супруги Пралевы из Лабытнанги были награждены тысячной премией в рамках Года семьи на Ямале, отмечая свой юбилейный праздник – полвека совместной жизни. Николай Валентинович и Роза Ивановна связали свои судьбы пятьдесят лет назад и вскоре после этого переехали в Лабытнанги. Воспитав троих детей, они теперь активно помогают им с внуками.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал славится крепкими семьями, которые передают свои традиции из поколения в поколение. Поддержка и забота о семьях являются важным приоритетом региона.

Премия предоставляется парам, чей брак длится 50 лет и более, и может быть получена каждые пять лет. Ее размер соответствует количеству лет, проведенных в браке. Для того чтобы претендовать на премию, семьи должны постоянно проживать на Ямале на момент юбилея и подачи заявления. Один из супругов также должен иметь стаж работы на территории округа не менее 15 лет.

Для получения премии необходимо подать заявление через МФЦ или портал Госуслуг в течение шести месяцев после празднования юбилея. Остальные необходимые документы будут запрошены социальными службами в рамках межведомственного взаимодействия.

Премии к юбилею совместной жизни начали выплачиваться северянам с июля 2020 года по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

Фото с сайта правительства ЯНАО.