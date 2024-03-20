Видеоролик о важности добрых дел создали в Тюмени

Лидеры молодежных сообществ Тюмени и активные горожане сняли социальный ролик "Счастье в добрых делах", где отразили значимость даже небольших добрых поступков для других. Ролик приурочен к Международному дню добрых дел.

На видео — молодые жители Тюмени, которые занимаются добровольческой деятельностью. С помощью видеоролика тюменцы хотят показать, что каждый день любой человек своими поступками может сделать мир счастливее. Для этого не нужно много времени и ресурсов, и даже небольшой добрый поступок, простой знак внимания или слова поддержки могут стать началом больших изменений и принести другому человеку счастье. Видеоролик создан в рамках медиапроекта по созданию контента о важных ценностях "Медианаставник".

Участниками ролика стали Виктория Семиренская, руководитель социального проекта "Краски жизни", Дарья Терёхина, руководитель "Волонтеров Победы" Тюменской области, Анастасия и Северина Перваковы, волонтеры фонда помощи животным "Потеряшки", Тимур Нигматуллин, руководитель АНО "Вдохновение", Владимир Сбитнев, федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по УФО.

Дарья Терехина:

Я приняла участие в съемках, чтобы на собственном примере показать, что делать добрые дела несложно и очень приятно. Ведь они не только помогают другому человеку, но и заряжают тебя самого: улыбками, словами благодарности, приятно проведенным временем. В видео мы также хотели продемонстрировать неравнодушное отношение к другим, чтобы как можно больше людей присоединялись в ряды волонтеров. Делать добро не сложно, для этого не нужна специальная профессия, но это очень важно и необходимо.

"Медианаставник" — медиапроект об актуальных темах и социальных кумирах — лидерах молодежных сообществ Тюменской области. Контент проекта приурочен к значимым датам, праздникам, событиям. Создавать медиапродукты будут лидеры молодежных сообществ региона. Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь. Гранты и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.