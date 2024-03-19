В школах Исетска уроки мужества провели ветераны боевых действий

Школы Исетского района посетили тюменские ветераны боевых действий, участники спецоперации в составе штурмового подразделения "Ахмат спецназ" Евгений Новицкий и Николай Архипов.

Целью встречи стало желание получить информацию от непосредственных участников СВО, чтобы дети знали всю правду о происходящих на Украине событиях, донести до учащихся, что сохранение того мира, за который сейчас борются наши ребята, в их руках.

Школьники задавали вопросы и внимательно слушали воспоминания гостей о своем участии в спецоперации, обычаях других стран, боевом братстве, патриотизме. Узнали, какими были условия жизни солдат, приходилось быть начеку и днем, и ночью. Юные слушатели узнали об истинном значении таких понятий, как честь, мужество, товарищество и милосердие. На вопросы бойцы отвечали предельно честно и открыто. Они поблагодарили ребят и сказали, что детские открытки и письма они с волнением читают и бережно хранят, что моральная поддержка родных очень важна для солдат. "Любой знак внимания от наших односельчан, земляков, учеников школы греет, как будто побывал дома. Детские письма мы храним, как наши талисманы", - поделился Евгений.

После беседы все желающие смогли примерить бронежилет и боевой шлем, а также принять участие в мастер-классе по тактической медицине.

"Урок мужества" для учащихся организовали социальный координатор филиала фонда "Защитники отечества" Ирина Боргуль, педагог-организатор Исетской школы №2 Кристина Мадиева и заведующий Бархатовской СОШ Дмитрий Мадиев.