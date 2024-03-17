На пенсии тюменцы хотят путешествовать, заниматься дачей и любимым делом

Путешествия, работа и дача — вот чему хотят посвятить себя горожане после выхода на пенсию. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет.

26% тюменцев мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. 17% продолжат трудиться, так как не видят жизни без работы, 16% планируют посвятить свободное время даче (16%). Больше времени уделять спорту хотят 9%. 6% рассчитывают на пенсии просто отдыхать, а 3% горожан будут помогать воспитывать внуков.

У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, у женщин — путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам — женщины (причем хобби среди них в два раза популярнее внуков).