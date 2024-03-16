Тюменка выиграла квартиру во втором туре викторины

13:00 16 марта 2024
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 Квартиру получила тюменка Ася за правильные ответы на два вопроса суперигры викторины "Люби свой край". Первым был про всем известную книгу Лагунова "Ромка, Фомка и Артос", во втором нужно было назвать, какой именно поезд, на фронт в 1942 году отправили тюменцы.

Прямой эфир розыгрыша прошел на телеканале "Тюменское время", радиостанции "Dipol FM" (105.6), в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

 

 

 

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