Тюменка выиграла квартиру во втором туре викторины

Квартиру получила тюменка Ася за правильные ответы на два вопроса суперигры викторины "Люби свой край". Первым был про всем известную книгу Лагунова "Ромка, Фомка и Артос", во втором нужно было назвать, какой именно поезд, на фронт в 1942 году отправили тюменцы.
Прямой эфир розыгрыша прошел на телеканале "Тюменское время", радиостанции "Dipol FM" (105.6), в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
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