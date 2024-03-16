В Тюменской области открыли две школы

Сразу два школьных новоселья прошли накануне в Тюменской области: в деревне Овсянникова Тобольского района и в селе Большой Карагай Вагайского района. Оба построены в рамках программы замены деревянных школ.

Теперь у местных ребят есть все условия для учебы. Просторные классы оборудованы необходимой техникой. Есть спортзал, столовая, библиотека, дошкольное отделение для малышей. Благодаря современным технологиям дети и учителя получат доступ к качественным цифровым учебным материалам. На спортивных площадках, которые находятся рядом со школой, смогут заниматься местные жители.

В Большом Карагае вырос и учился Герой России Рустам Сайфуллин. Он закончил школу с медалью и теперь учебное заведение носит его имя.

Всего по Тюменской области замене подлежали 28 деревянных школ, 12 уже построены и введены в эксплуатацию. Работа по остальным ведется.