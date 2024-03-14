КОФТО-24 пройдет в Тюмени

КОФТО-24 пройдет в Тюмени с 15 по 20 апреля 2024 года на базе оздоровительного центра "Олимпийская ребячка".

КОФТО - это уникальный образовательный проект и крупнейшая в регионе площадка для профессионалов отрасли культуры и творческой молодежи - соавторов социокультурных изменений.

КОФТО-24 пройдет в 3 этапа - начнется с отраслевого дня на площадках учреждений культуры Тюменской области, продолжится работой выездного культурного университета - колледжа для творческой молодежи в возрасте 14-18 лет КОФТО_Ю и магистратуры для работников сферы культуры.

Прием заявок открыт до 20 марта. Есть два варианта участия: на конкурсной (бесплатной) основе и коммерческой - для тех представителей культурной среды, кто не прошел по бесплатной квоте или не входит в контур государственных и муниципальных учреждений культуры Тюменской области.

Сотрудники библиотек, музеев, домов культуры, культурных пространств, организаторы проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, а также активная творческая молодежь - около 600 человек из 26 муниципальных образований области соберутся вместе, чтобы решить важнейшие для развития отрасли вопросы в формате дискуссионных площадок, пройти обучение с наставниками, обменяться опытом с коллегами, презентовать свои проекты в режиме кейс-стади, получить бесценные знания и навыки от практикующих экспертов в области управленческого менеджмента, проектирования, искусствоведения и культурологии.

"Форум – это место, где рождаются яркие мысли и обсуждаются острые и глубокие темы. Фокус дискуссий будет направлен на цифровую культуру, культуру сервиса и культуру пространства. В Год семьи нам особо хочется порассуждать на тему "культура в семье", поэтому она будет выделена в отдельное направление. Концепция четвёртого форума по-прежнему содержит четыре компонента культуры, и на этот раз мы их обозначили вопросами "кто?", "кому?", "когда?" и "как?". Искать на них ответы будут теперь уже "магистранты". Двухдневный интенсив "КОФТО_Ю" проведем для детей. Руководители отрасли получат "степень МВА". Форум будет содержателен и насыщен новыми формами работы и интересными спикерами. Мы постараемся не просто поговорить на культурные темы, а найти идеи для новых проектов культурного развития", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Организаторы форума: департамент культуры Тюменской области, Тюменское концертно-театральное объединение, творческая компания "Аплодисменты".