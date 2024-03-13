В Заводоуковском городском округе открыли новый ФАП

В посёлке Центральном сегодня торжественно открыли современный фельдшерско-акушерский пункт. Его возвели в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

В модульном ФАПе работают кабинеты раннего выявления заболеваний, приёма пациентов, осмотра детей до года. Уже завезено необходимое современное оборудование. глава округа Светлана Касенова на открытии пункта отметила, что он является одним из важнейших частей сельской инфраструктуры.

Посетители ФАПа могут получить первую медицинскую помощь, сдать анализы, сделать инъекцию, проконсультироваться, получить направление к врачу или воспользоваться возможностями телемедицины и благодаря видеосвязи побывать на приёме нужного врача и тут же сдать назначенные доктором анализы. Необходимости ехать в Заводоуковск за несколько десятков километров в большинстве случаев теперь нет.

Всего за последние пять лет в городском округе было открыто шесть новых современных модульных ФАПов. Сегодняшний - седьмой по счету.