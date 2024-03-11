В Тюмени для службы по контракту сформировали группу операторов беспилотников

В Тюменской области ежедневно в пункт отбора в Тюмени с заявлениями о службе по контракту обращаются в среднем 20-30 человек. 11 марта здесь сформировали очередную группу военнослужащих, большинство из которых отправятся служить в качестве операторов БПЛА.

Старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени прапорщик Артем Постников:

Граждане, которые подписали контракт в Тюменской области, получают гуманитарную поддержку главы региона — спальные мешки, коврики, подсумки, аптечки, наколенники, налокотники, все то, что обычно военнослужащим приходится докупать самим. Также в регионе им предусмотрена единовременная выплата в размере ста тысяч рублей.

В топ-3 при заключении контракта у тюменцев входят инженерно-саперные, воздушно-десантные и мотострелковые войска, средний возраст кандидатов — 20-45 лет. В пункте отбора претендентов тестируют, после заключения контракта направляют на обучение по месту службы.

Желающие начать карьеру в Вооруженных силах России могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства, а также в пункт отбора в Тюмени (Республики, 2) Дополнительную информацию можно получить на горячей линии — 117, по тел пункта отбора 8 (3452) 79-19-04 и в к ол-центре — 8 (3452) 79-19-05.