Штаб общественной поддержки готов работать с социально ориентированными организациями

Штаб общественной поддержки Тюменской области вошел в перечень помещений, возможных для проведения бесплатных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках проекта "Приходи и работай".

Это современное пространство с удобной логистикой и оборудованием: 2 зала на 95 посадочных мест с доступом в интернет и видео-конференц-связью, возможностью показа презентаций. Доступ для маломобильных граждан. Кроме того, в помещении есть коворкинг-зона, детская зона с игровой приставкой, а также кофейня с возможностью работы уличной веранды в тёплое время года.

Проект "Приходи и работай" создан по решению областного Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области, который возглавляет вице-губернатор Ольга Кузнечевских. Он предполагает предоставление СО НКО на безвозмездной основе помещений на базе государственных и муниципальных учреждений, в приоритее - исполнители общественно полезных услуг. Проект работает с 2019 года. В перечне - 39 помещений в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске и в Вагайском районе. Оставить заявку на любое помещение можно на сайте куратора проекта - центра "Семья".