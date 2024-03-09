Тюменские автоинспекторы борются за сохранение жизни людей на дорогах

В 2024 году число погибших в ДТП людей снизилось почти на 20%. Всего за два месяца этого года в регионе произошло 396 ДТП, в них погибли 28 человек, 55 человек ранены.

Стало меньше ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, в первую очередь на федеральных автодорогах. Этого удалось достичь благодаря не только реконструкции автодорог, но и контролю за соблюдением водителями ПДД.

На федеральных автодорогах Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск и Курган-Тюмень выявлены аварийные участки. В конце 2023 года на них был запрещен маневр обгона, установлены дорожные знаки, а также информационные таблички, предупреждающие о работе беспилотников. С марта этого года беспилотный летательный аппарат начал работу на этих участках. Планируется, что в этом году "беспилотников", работающих на трассах, станет больше, сообщает ГИБДД Тюменской области.