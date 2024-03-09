Какое количество света комфортно для рабочей зоны

Недостаток света в комнате отражается на работоспособности и концентрации. В долгосрочной перспективе подобные условия работы могут сказаться на остроте зрения человека.

– Для комфортной работы освещенность поверхности рабочего стола должна быть не ниже 500 люкс, а если ваша работа связана с различением мелких деталей и объектов, например, ремонт бытовой электроники или работа с чертежами, то не ниже 750 люкс, – рекомендует специалист по освещению и световым решениям Сергей Коробанов.

Наиболее эффективным будет наличие естественного света в комнате. Из-за этого лучше всего размещать рабочее место у окна. Однако садиться к нему спиной – не самая лучшая идея. Из-за этого на столе будет постоянно находиться тень от тела. Ставить стол наоборот также является неправильным решением, так как излишне яркое солнце помешает работе на компьютере, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Оптимальное расположение стола – это чтобы окно находилось от вас сбоку. Слева, если вы правша, и справа – если левша. Так свет будет падать на рабочую поверхность, не перекрываясь монитором и частями вашего тела, и вероятность бликов тоже снизится, – отметил эксперт.