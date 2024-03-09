Наблюдая за первоцветами, можно выиграть призы

Жители Тюменской области могут принять участие в конкурсе по наблюдению за первоцветами. Самые внимательные смогут выиграть ценные призы, а полученная информация поможет в научных изысканиях российским ученым, сообщает Русское географическое общество.
Фенологические фазы, которые наиболее интересны ученым, - бутонизация, цветение и плодоношение. Как правильно определить ее, можно узнать из подробной инструкции.
Фенологам-добровольцам предстоит отыскать первоцветы и внимательно проследить за их ростом и развитием, а затем отправить полученные результаты на портал РГО "Окружающий мир". Данные принимаются до 30 мая.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на портале проекта "Окружающий мир" или в одноименном мобильном приложении. Загружать наблюдения на портал нужно через форму "Добавить новое наблюдение" или через мобильное приложение, - сообщает Тюменская линия.
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