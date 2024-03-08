51 год исполнился тюменским юидовцам

Юные инспекторы движения Тюменской области вместе с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции наметили планы на 52-й год существования юидовского движения. В марте движению ЮИД исполнился 51 год. В настоящее время оно является частью Движения Первых.

В Тюменской области 430 отрядов ЮИД, в которых занимаются более шести тысяч школьников. В этом году юные инспекторы движения особое внимание уделят безопасности юных велосипедистов, детей на самокатах, а также детей и подростков, управляющих электросамокатами.

Юидовцы проведут инструктажи и флешмобы, призывающие детей на СИМ и велосипедах соблюдать ПДД, особенно при пересечении проезжей части по пешеходным переходах. В Тюмени юные инспекторы движения вместе с представителями прокатных компаний примут участие в работе летних школ обучения езде на электросамокатах, - сообщает ГИБДД Тюменской области.