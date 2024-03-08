В Тюменской области проверили почти 85 тысяч тонн семян яровых

Более 84 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых культур проверили в Тюменской области. Общий объем, который предстоит исследовать специалистам регионального Россельхозцентра составляет почти 196 тыс. т, сообщает ведомство.

Кондиционными специалисты по результатам исследований признали 57,85 тыс. т - это 30 % от засыпки, и на 2 % больше, чем годом ранее. Не соответствуют требованиям стандарта – 26,5 тыс. т, из которых большая часть – 24,4 тыс. т по засоренности.

Наибольший объем семян, которые уже прошли проверку и готовы к общей засыпке в Аромашевском районе – 96 %, в Ярковском – 90 %, Вагайском - 89 %, - сообщает Тюменская линия.