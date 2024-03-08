В "Градостроителе" помогают "строить" здоровье

В 2023 году реабилитационную помощь Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" получили более 3000 пациентов Тюменской области. Жители региона получают реабилитационную помощь с применением полного спектра реабилитационных методов и технологий. Ведь цель реабилитации - это восстановление функций органов и систем организма, повышение общего физического состояния, профилактику и ликвидацию последствий заболеваний, а также развитие моторных, сенсорных и интеллектуальных навыков, - сообщает Наталья Колесник, пресс-служба ОЛРЦ "Градостроитель" (Тюменский район).

"ОЛРЦ "Градостроитель" является якорной организацией по реабилитации и координирует направление пациентов после острых состояний на медицинскую реабилитацию. Однако подчеркну, что главная роль в направлении на реабилитацию принадлежит лечащему врачу, который оценивает потребность и нуждаемость пациента в реабилитации, его реабилитационный потенциал и принимает необходимое решение", - рассказывает Ольга Буракевич, руководитель Координационного центра по маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию.