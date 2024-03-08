Как продлить жизнь цветам, посоветовали агрономы

Агрономы тюменского Россельхозцентра рассказали, как сохранить красоту и свежесть цветов в вазе надолго.

Одно из важных условий - чистая вода и питание для растений. Принеся букет домой с мороза, не спешите их сразу ставить в вазу с водой. Подождите 15 минут, пусть цветочки привыкнут к другой температуре.

Выбирайте вазу из темного стекла, свет способствует размножению бактерий. А еще она должна быть просторной, чтобы стебли цветов не прижимались плотно друг к другу. Оборвите листья, они забирают много питательных веществ. Вода поступает по стеблю к бутону, и чем больше листьев, тем меньше питания получает бутон. Сделайте косой срез острым ножом, чтобы увеличить площадь впитывания влагой.

Воды в вазу наливайте примерно на треть емкости. Розы и тюльпаны должны стоять в воде чуть-чуть покрывая стебли.

Цветы не переносят жары и духоты, прямых солнечных лучей. Держите букет подальше от приборов отопления, берегите от сквозняков.

Фрукты выделяют этилен, и если поставить букет рядом с ними, то цветы завянут в кратчайшие сроки. Вода в вазе должна быть всегда свежей и прохладной.

Одним из старых методов сохранить букет свежим считается использование аспирина. Измельчите и добавьте одну таблетку к цветам, - сообщает АиФ-Тюмень.