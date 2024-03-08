Автоинспекторы запланировали на три дня сплошные проверки водителей

17:26 07 марта 2024
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"Сплошные проверки" водителей на  трезвость пройдут в Тюменской области в праздничный и выходные дни. В Тюмени  проверка пройдет в необычное для участников дорожного движения время. Это связано с тем, что в этом году именно в эти часы к областном центре фиксируется большое число водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков.

В выходные дни пройдут рейды в населенных пунктах региона  по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призывает жителей Тюменской области к трезвому вождению и пониманию опасности управления транспортом в неадекватном и нетрезвом состоянии, в том числе в условиях интенсивного трафика выходных дней.

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