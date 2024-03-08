Тюменские депутаты поздравили горожанок с наступающим 8 Марта

Депутаты Тюменской гордумы накануне Международного женского дня приняли участие в ряде мероприятий, чтобы поздравить жительниц города с праздником, поблагодарить их за сотрудничество и подарить им хорошее настроение.

Так, на празднике ветеранов микрорайона Тарманы прозвучали поздравления в адрес актива первичной ветеранской организации, жен и матерей участников СВО. По ходатайству депутата Георгия Муратова активным представителям серебряного возраста вручили Благодарственные письма депутата.

Екатерина Вешкурцева приняла участие в мероприятии, на котором воспитанники детсада №50 радовали ветеранов педагогического труда праздничной программой. По словам депутата, мудрость ветеранов, их особый взгляд на привычные вещи, трудолюбие и неравнодушное отношение к жизни города и страны вызывает глубочайшее уважение. Екатерина Вешкурцева пожелала ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения, внимания близких и радости новых встреч.

Александр Григорьев поздравил зампредседателя совета ветеранов Восточного округа с Международным женским днем Людмилу Дементьеву. "Людмила Анатольевна – энергичный руководитель. За непродолжительное время в составе Совета она сумела сплотить вокруг себя первичные ветеранские организации округа. В центре досуга "Родник" проходят репетиции различных объединений, любительского театра, творческих коллективов, праздничные и спортивные мероприятия, создан книгообменник, одним словом, жизнь у ветеранов кипит," – отметил депутат.